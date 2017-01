15 mutmaßliche Terroristen auf den Philippinen getötet

Bei einem Militärschlag auf ein Versteck in den südlichen Philippinen sind mindestens 15 mutmaßliche Terroristen getötet worden. Sieben weitere wurden bei dem Angriff verletzt, wie Militärchef Eduardo Ano heute mitteilte. Die Offensive in der Stadt Butig am Mittwoch richtete sich demnach gegen Mitglieder der Terrororganisation Abu Sayyaf und der extremistischen Maute-Gruppe. Beide Gruppierungen haben der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen.

Unter den Toten habe sich auch ein Indonesier befunden, der unter dem Alias „Mohisen“ bekannt sei. „Er könnte ein religiöser Berater sein“, sagte Ano. „Er könnte damit beauftragt worden sein, dabei zu helfen, die verschiedenen Terrorgruppen vor Ort zu organisieren und zusammenzubringen.“ Zudem soll Isnilon Totoni Hapilon, der IS-Chef auf den Philippinen und früherer Anführer von Abu Sayyaf, schwer verletzt worden sein.