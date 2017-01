Trump-Berater Bannon darf zum Nationalen Sicherheitsrat

US-Präsident Donald Trump hat eine weitreichende Umstrukturierung des Nationalen Sicherheitsrats verfügt. Laut Angaben soll unter anderem sein Chefstratege Stephen Bannon zukünftig Zugang zu allen Sitzungen des Gremiums bekommen, wie das Weiße Haus heute auf seiner Website mitteilte.

Auch der Stabschef im Weißen Haus, Reince Priebus, ist den Angaben zufolge zu allen Treffen eingeladen. Der Nationale Sicherheitsrat ist ein beratendes Gremium, das die Außen- und Sicherheitspolitik der USA maßgeblich mitbestimmt.

Bannon, der ehemalige Chef der ultrakonservativen Website Breitbart News hatte erst am Donnerstag die Medien attackiert. In einem Interview der „New York Times“ kritisierte er die Wahlberichterstattung der renommierten Zeitung und stellte klar, dass er die Medien als politischen Gegner begreife. „Die Medien sind die Oppositionspartei“, sagte Bannon der Zeitung.

Weiter Angriffe auf Medien

Trump setzte indes seinen Angriff auf die Medien mit harscher Kritik an zwei der angesehensten US-Zeitungen fort. Die „New York Times“ und die „Washington Post“ hätten ihn von Anfang an „falsch verstanden“, schrieb Trump via Kurznachrichtendienst Twitter. Diesen Kurs hätten sie bisher nicht geändert, „und das werden sie auch nie“. „Unehrlich“, fügte Trump in Großbuchstaben hinzu.

Trump schrieb in einem weiteren Tweet, die „New York Times“ habe sich in ihm „von Anfang an getäuscht“. Sie habe geschrieben, dass er die Vorwahlen der Republikaner und dann auch die Präsidentschaftswahl verlieren werde. „Fake News“, fügte der US-Präsident hinzu.

Zeitungen verteidigen sich

Beide Zeitungen reagierten mit sachlichen Tweets auf Trumps Twitter-Attacke. Die „New York Times“ wies darauf hin, dass sie inzwischen so viele Abonnenten und einen so großen Leserkreis habe wie nie zuvor. Es sei wichtig, „unabhängigen Journalismus“ zu unterstützen. Die Medienkolumnistin der „Washington Post“, Margaret Sullivan, schrieb, auch ihre Zeitung werde von so vielen Menschen gelesen wie noch nie. Das Blatt verbreite aber schließlich auch keine „alternativen Fakten“.