L’Oreal setzt auf „Digital“-Kosmetik

Bloggerinnen statt Supermodels: Die digitale Strategie des französischen Kosmetikherstellers L’Oreal setzt zunehmend auf Social Media als Werbekanal und kauft sich bei bekannten Gesichtern der Szene ein. Mit Investitionen in fünf Start-ups will der Konzern seine digitale Zukunft jetzt weiter ausbauen, neben Beauty-Produkten - wie etwa einem Nageldrucker, der per App gesteuert wird - steht die Präsenz auf Plattformen wie Instagram im Fokus. „Smarte“ Entwicklungen könnten auch den gewöhnlichen Einkauf im Geschäft verändern.

