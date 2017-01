Kasachstans Präsident schränkt seine Befugnisse ein

In einer überraschenden Fernsehansprache hat der kasachische Landzeitpräsident Nursultan Nasarbajew eine Abgabe von Befugnissen an Parlament und Regierung angekündigt. So soll die Volksvertretung künftig das entscheidende Wort bei der Regierungsbildung haben. Ausländische Beobachter sehen eine eher symbolische Geste ohne Auswirkung auf die realen Machtverhältnisse im Land.

Der nur wenige Stunden vor seiner Ausstrahlung am Mittwoch als „besondere Ansprache“ angekündigte Fernsehauftritt des Präsidenten hatte in der kasachischen Bevölkerung zu Spekulationen geführt, dass der seit 1989 regierende Nursultan Nasarbajew seinen Rücktritt erklären könnte. Vom auf die Region spezialisierten Internetmedium Fergana.ru befragte Experten hatten einen derartigen Schritt jedoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, womit sie recht behielten.

Mehr Rechte für Regierung und Parlament

In seiner knapp zehnminütigen Rede kündigte der Präsident lediglich eine Umverteilung von Machtbefugnissen im kasachischen Staat an. Nach einer kurzen Zusammenfassung in kasachischer Sprache war der Auftritt zu mehr als 75 Prozent auf Russisch gehalten. Konkret kündigte Nasarbajew eine Gesetzesänderung an, wonach 40 Präsidialbefugnisse zu Regierung und Parlament wandern werden. Demnach soll das Parlament künftig eine zentrale Rolle bei der Regierungsbildung erhalten.

Diese Maßnahmen, so sagte das autokratisch regierende Staatsoberhaupt, schafften Reserven für die Stabilität des politischen Systems. Die Aufwertung von Regierung und Parlament sei ein wirksamer Mechanismus, um auf derzeitige Herausforderungen zu reagieren. „Die starke Macht des Präsidenten war während der Überwindung gewaltiger Schwierigkeiten beim Aufbau des Staates nötig“, begründete er.

Tochter in Stellung gebracht

Beobachter sahen die Ankündigung von Nasarbajew im Zusammenhang mit der Nachfolgefrage. „Nachdem im benachbarten Usbekistan der Tod von Islam Karimow die dortige Staatsspitze zwang, dieses Problem in einer Art Ausnahmezustand zu lösen, will man in Astana sichergehen und mögliche Risiken für den Zeitpunkt minimieren, an dem die Ära Nasarbajew zu Ende geht“, schrieb der russische Experte Pjotr Bologow auf der Website des Moskauer Carnegie Zentrums.

Die angekündigten Veränderungen würden nichts an den realen Machtverhältnissen ändern, da die von Nasarbajew angeführte Partei Nur Otan über 84 von 107 Sitzen im Parlament verfüge und alle Hebel der Macht beim Chef der herrschenden Partei blieben, betonte Bologow. Der Experte sah aber auch ausländische Adressaten von Nasarbajews Botschaft: Es sei einfacher und aus internationaler Sicht demokratischer, Nasarbajews Tochter und mögliche Nachfolgerin Dariga zur Chefin der Regierungspartei zu machen, als sie in das Präsidentenamt zu hieven, erklärte Bologow. Dariga Nasarbajewa ist die frühere Ehefrau des bei Nasarbajew in Ungnade gefallenen Diplomaten Rachat Alijew, der 2015 in Wiener Untersuchungshaft verstorben ist, bevor ihm der Prozess wegen der Ermordung zweier Banker gemacht werden konnte.