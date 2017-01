Drei ukrainische Soldaten bei Kämpfen getötet

Kurz vor einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Berlin sind bei heftigen Kämpfen in der Ostukraine drei Kiewer Regierungssoldaten getötet und einer verletzt worden. Militärsprecher Alexander Motusjanik sagte in Kiew, die prorussischen Separatisten hätten heute ukrainische Stellungen bei der Stadt Awdijiwka nördlich von Donezk erst mit Granaten beschossen und dann zu erobern versucht.

Die Attacke sei aber abgewehrt worden. Auch zwei Zivilisten in Awdijiwka wurden bei Granatexplosionen verletzt, wie die Agentur Interfax meldete. Auf Separatisten-Seite sagte Eduard Bassurin, Vizekommandant der „Volksrepublik Donezk“, ein Kämpfer sei durch ukrainischen Beschuss getötet worden. In der Stadt Donezk sei ein Zivilist verletzt worden.

Ukrainische Truppen und die von Russland militärisch unterstützten Separatisten liefern sich trotz geltender Waffenruhe immer wieder Gefechte. In dem Krieg sind nach UNO-Schätzungen seit 2014 etwa 10.000 Menschen getötet worden. Auf der Suche nach einer Lösung soll Poroschenko morgen mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprechen.