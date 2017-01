Ski alpin: Hirscher gewinnt RTL in Garmisch

Marcel Hirscher hat beim Riesentorlauf von Garmisch-Partenkirchen seinen 43. Weltcupsieg gefeiert. Der 27-Jährige, zur Halbzeit Zweiter, drehte mit einer furiosen Fahrt im zweiten Durchgang das Ergebnis um und holte vor dem Schweden Matts Olsson und Stefan Luitz aus Deutschland seinen 20. Sieg in einem Riesentorlauf und den 100. für den Österreichischen Skiverband in dieser Disziplin. Von den restlichen Österreichern kam keiner in die Wertung.

