Gasexplosion in Wien: Manipulation festgestellt

Nach der tödlichen Explosion in einem Wohnhaus in Wien haben Ermittler Manipulationen an der Gasleitung festgestellt. Über den verdächtigen 55-jährigen Mieter wurde deshalb die U-Haft verhängt. Bei seiner Delogierung war es am Donnerstag zu der Explosion gekommen, die den Hausverwalter tötete.

