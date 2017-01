Starke Beteiligung bei Sozialisten-Vorwahl in Frankreich

Bei der entscheidenden Runde der Sozialisten-Vorwahl in Frankreich haben deutlich mehr Bürger abgestimmt als noch vor einer Woche. In 75 Prozent der Wahlbüros wurden bis zu Mittag mehr als 567.000 Menschen gezählt. Das sei im Vergleich zum vergangenen Sonntag ein Plus von 21 Prozent, sagte der Chef des Organisationsausschusses, Christophe Borgel, heute.

Die Wähler bestimmen den Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten. An der Vorwahl können alle Franzosen teilnehmen, die im Wählerverzeichnis stehen und sich zu den Werten der Linken bekennen.

Ex-Minister Hamon als Favorit

Favorit ist Ex-Minister Benoit Hamon, der in der ersten Runde mit zusammen sieben Anwärtern auf rund 36 Prozent der Stimmen gekommen war. Der 49-Jährige steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef Francois Hollande. Sein Programm wird auch als utopisch bezeichnet.

Sein Konkurrent Manuel Valls erzielte vor einer Woche rund 31,5 Prozent, gab sich jedoch nicht geschlagen. Er gehört dem rechten Parteiflügel an und verteidigte in Debatten die Politik Hollandes. Der scheidende Staatschef selbst tritt nicht mehr an.

„Alles ist möglich“, sagte der 54-Jährige dem TV-Nachrichtensender BFMTV und anderen Sendern. „Ich hoffe, dass heute mehr Franzosen wählen als am vergangenen Sonntag.“ An der ersten Vorwahlrunde hatten sich nur rund 1,6 Millionen Wähler beteiligt.

Fillon und Le Pen Favoriten für Stichwahl

Der sozialistische Bewerber - egal, ob er Hamon oder Valls heißt - liegt in Umfragen für den ersten Wahlgang im April auf dem fünften Platz. Er hat laut diesen also keine Chancen, dem konservativen Favoriten Francois Fillon oder der Rechtspopulistin Marine Le Pen die Stirn zu bieten.