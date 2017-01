D: Sechs Jugendliche tot in Gartenlaube gefunden

In einer Gartenlaube in Arnstein bei Würzburg (Deutschland) sind heute sechs Teenager tot aufgefunden worden. Die Todesursache ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

Die Jugendlichen stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt. Sie hatten am Vorabend eine private Feier in der Gartenlaube veranstaltet. Weil der Vater bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob alles in Ordnung sei. Er verständigte den Rettungsdienst. Die Feuerwehr und ein Notarzt kamen zu dem Gartengrundstück, konnten jedoch nur noch den Tod der jungen Frauen und Männer feststellen.

Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten würden, lagen zunächst nicht vor. In der Hütte befand sich nach Polizeiangaben ein Holzofen, der während der Feier in Betrieb war. Ob der Ofen in Zusammenhang mit den Todesfällen stehe, sei aber noch nicht geklärt, sagte ein Sprecher.