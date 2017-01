Eishockey: Linz schießt Caps von Tabellenspitze

Die Black Wings Linz haben die Vienna Capitals mit einem Heimsieg von der Tabellenspitze der EBEL-Platzierungsrunde geschossen. Die Entscheidung in dem spannenden Schlager am Sonntag fiel erst in der Schlussphase. Damit übernimmt Salzburg die Führung, der Meister setzte sich beim KAC durch.

In der Qualifikationsrunde kassierte der VSV die dritte Niederlage im vierten Spiel und fiel aus den Play-off-Plätzen, Graz führt die Tabelle trotz einer Pleite in Ljubljana an.

