Vorgezogene Neuwahlen vom Tisch

Die Regierung hat sich auf eine Erneuerung ihres Koalitionsabkommens verständigt. Das teilten Bundeskanzler Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) am Sonntagabend nach acht Stunden abschließender Verhandlungen mit. Es sei ein „pragmatisches Programm“ so Kern, Mitterlehner bezeichnete es am Abend als „umfangreich und gut“. Details sollen am Montag nach den Gremiensitzungen bekannt gegeben werden.

