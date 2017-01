Sechsjährige aus Bayern beim Skifahren in Tirol verunglückt

Ein sechsjähriges Mädchen aus Bayern ist auf einer Skipiste in Österreich tödlich verunglückt. Das Kind war heute mit anderen Skischülern und einem Skilehrer auf Pisten in Söll am Wilden Kaiser (Tirol) unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bei einer Abfahrt verlor die Sechsjährige die Kontrolle über ihre Ski.

Immer schneller werdend durchstieß sie einen um eine Skikanone gespannten Zaun und prallte mit dem Kopf gegen einen Hydranten. Dabei erlitt das Mädchen tödliche Kopfverletzungen.