Starbucks will 10.000 Flüchtlinge einstellen

Als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus mehreren islamischen Staaten will Starbucks in den nächsten fünf Jahren weltweit 10.000 Flüchtlinge einstellen. Das kündigte der Chef der US-Kette, Howard Schultz, in einem gestern auf der Firmenwebsite veröffentlichten Brief an seine Mitarbeiter an.

Laut dem Brief wird der Konzern in allen 75 Ländern, in denen er Filialen betreibt, in den nächsten Jahren Flüchtlinge einstellen, die vor Kriegen, Verfolgung und Diskriminierung geflohen seien. Beginnen werde er in den USA mit der Beschäftigung von Flüchtlingen, die in ihren Ländern für das US-Militär gearbeitet hätten, etwa Übersetzer.

Scharfe Kritik an Mauerplänen

Scharf kritisierte Schultz auch die Pläne Trumps, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, um illegal Einwandernde zu stoppen. „Baut Brücken, keine Mauern“, schrieb er. Nach seinen Angaben wird Starbucks weiterhin in Mexiko investieren, wo der Konzern bereits 600 Kaffeehäuser mit 7.000 Mitarbeitern hat.

Schultz hatte während des Wahlkampfs Trumps Rivalin Hillary Clinton unterstützt. Gerüchte, wonach er selbst nach einem politischen Mandat strebt, bestreitet er.