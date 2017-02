Trumps Basis ist begeistert

Der von US-Präsident Donald Trump verhängte und mittlerweile ausgesetzte Einreisestopp hat enormen Widerstand hervorgerufen. Die Bilder von den Protesten auf Flughäfen sowie in Großstädten in den USA und im Ausland gingen um die Welt. Relativ unbeachtet blieb die andere Seite der Medaille: Laut einer Umfrage ist fast die Hälfte der US-Amerikaner für das Einreiseverbot aus vorwiegend islamischen Ländern. Bei Trumps Basis sieht man den Schritt nur als weiteren Beweis dafür, dass der neue Präsident hält, was er verspricht.

