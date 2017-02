„History of Now“: Liebesdrama für österreichische Hipster

Nadiv Molchos gelungener Debütfilm „History of Now“ ist ein modernes Beziehungsdrama mit hohem Wiedererkennungswert für das junge, urbane Zielpublikum. Der Film läuft heute in den österreichischen Kinos an.

Eli und Maya sind ein ungleiches Paar. Er ist ein verhinderter Schriftsteller, der als Krankenpfleger arbeitet, ernsthaft und zukunftsorientiert, sie Souschefin in einem Wiener Szenelokal und darauf aus, das Leben im Hier und Jetzt in vollen Zügen zu genießen. In „History of Now“ wird in Rückblenden erzählt, wie die beiden einander kennen- und lieben lernten und wie es dazu kam, dass ihre Beziehung plötzlich vor dem Aus stand.

Konrad Tho Fiedler

Eli ist sich sicher, dass Maya die Frau seines Lebens ist, und will ihr im bevorstehenden Marokko-Urlaub einen Antrag machen. Er, der mit ihr Kinder kriegen und zusammen alt werden will, rechnet fest damit, dass Maya Ja sagen wird. In Marrakesch merkt Eli jedoch zunehmend, dass er mit der sorglosen Leichtigkeit seiner Freundin nicht mithalten kann. Der einst so vertraute Mensch droht ihm zu entgleiten, und es stellt sich die Frage, ob man einander überhaupt je wirklich gekannt hat.

Stadtneurotiker vs. Feenwesen

Molcho übernahm in seinem Erstlingswerk nicht nur eine der beiden Hauptrollen, sondern auch Regie, Drehbuch und Produktion. Er inszenierte sich selbst als eine Art gutmütigen Stadtneurotiker mit Moral, während seiner Partnerin die Rolle des flatterhaften, unreifen, aber liebenswerten Feenwesens zukommt.

Die Szenenbilder, der Wechsel zwischen Handkamera und fixen Einstellungen und nicht zuletzt der Independent-Soundtrack rund um Bon Iver tragen dazu bei, dass Molchos Film urban und zeitgemäß daherkommt. Die Rahmenhandlung präsentiert sich in bester „Before Sunrise“-Manier, wenn die beiden Hauptfiguren durch das nächtliche Wien schlendern und ihre Beziehung Revue passieren lassen. Ein Happy End wird nicht geboten, aber ein versöhnlicher Ausklang inklusive der Hoffnung, dass manches Schöne im Leben dann doch eine zweite Chance bekommt. (neuf, ORF.at)