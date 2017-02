Streit wird hektischer

Das innenpolitische Tauziehen in Großbritannien über den Ausstieg aus der EU und die Frage, was die Ziele der Verhandlungen mit Brüssel sein sollen, wird immer lebhafter. Am Donnerstag präsentierte die Regierung ein „Brexit-Weißbuch“, das bei der Opposition gar nicht gut ankam. Von einer „Sauerei“ sprach wörtlich ein Oppositionsabgeordneter.

Lesen Sie mehr …