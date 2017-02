Putin zu Besuch in Budapest eingetroffen

Der russische Präsident Wladimir Putin ist heute zu einem eintägigen Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest eingetroffen. Das bestätigte die amtliche Nachrichtenagentur MTI. Putin folgte einer Einladung des rechtskonservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban.

Das russische Staatsoberhaupt wird von mehreren Ministern und einer großen Delegation von Beamten und Geschäftsleuten begleitet. Nach Medienberichten landeten heute drei russische Regierungsmaschinen auf dem Budapester Flughafen Ferihegy. Der russische Außenminister Sergej Lawrow war bereits am Vortag eingetroffen. Am Abend dinierte er in der privaten Luxusvilla seines ungarischen Amtskollegen Peter Szijjarto in Dunakeszi bei Budapest.

Im Mittelpunkt der Gespräche zwischen Orban und Putin stehen der Ausbau des ungarischen AKW Paks durch die russische Rosatom, Gaslieferungen an Ungarn sowie die EU-Sanktionen gegen Moskau. Das EU- und NATO-Land Ungarn hat sich unter Orban, der seit 2010 regiert, enger an Moskau angelehnt. Die Opposition kritisiert den Besuch Putins und kündigte Proteste an.