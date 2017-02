Fliegen so beliebt wie nie: Weltweit 3,7 Mrd. Passagiere

Fliegen war 2016 so beliebt wie noch nie. Die Internationale Luftverkehrsvereinigung (IATA) in Genf verzeichnete auf allen Airlines insgesamt 3,7 Milliarden Passagiere. Das war ein Plus von 6,3 Prozent. Dazu trug nach IATA-Angaben von heute bei, dass der Preis pro Ticket im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 44 Dollar (aktuell 41 Euro) gefallen ist. Ein weiterer Faktor war auch die Einrichtung von 700 neuen Routen.

„Die Nachfrage nach Flugreisen wächst weiter“, sagte IATA-Chef Alexandre de Juniac. Er forderte die Regierungen auf, mit der Luftfahrtindustrie zusammenzuarbeiten, damit die nötige Infrastruktur bereitgestellt werden könne. Unter dieser Voraussetzung gebe es ein großes Potenzial für Wachstum und neue Jobs.

Österreichs Flughäfen mit Passagierrekord

Die österreichischen Verkehrsflughäfen vermelden einen Passagierrekord für 2016. Über 27,7 Millionen Passagiere wurden gezählt, ein Plus von 1,4 Prozent gegenüber 2015, teilte die Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Verkehrsflughäfen heute mit. Zahlen zu den einzelnen Flughäfen wurden nicht genannt.

Österreichs größter Flughafen in Wien-Schwechat hat zuletzt für 2016 einen Passagierrekord vermeldet. Über 23 Millionen Passagiere wurden abgefertigt - wodurch auf die restlichen Flughäfen nur noch rund vier Millionen Gäste entfallen.

Der umstrittene Flughafen in Klagenfurt hatte Mitte Jänner mitgeteilt, dass im Vorjahr um 15 Prozent weniger Passagiere abgefertigt wurden. 193.709 Passagiere wurden bedient. Die Zahl der Flugbewegungen war auf allen sechs Verkehrsflughäfen im Jahr 2016 mit 281.136 Starts und Landungen um 1,7 Prozent rückläufig. Das Frachtaufkommen erhöhte sich um 2,8 Prozent auf 337.922 Tonnen.