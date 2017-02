Mitbewohner mit Messer attackiert - 13 Jahre Haft

Wegen versuchten Mordes ist am Wiener Straflandesgericht ein 46-jähriger Mann zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Er hat einen Mitbewohner in einer Asylunterkunft in Simmering mit dem Messer attackiert. Das Urteil ist rechtskräftig.

