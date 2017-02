NFL: Super Bowl als Bradys Retourkutsche

Tom Brady greift bei der 51. Ausgabe der Super Bowl in Houston nach seinem fünften Titel in der National Football League (NFL). Für den 39-Jährigen wäre ein Sieg über die Atlanta Falcons auch ein persönlicher Triumph - über NFL-Commissioner Roger Goodell. Der Ligaboss verdonnerte den Quarterback wegen eines mutmaßlichen Vergehens von vor zwei Jahren zu einer Sperre von vier Spielen und stachelte Brady damit zu neuen Höchstleistungen an. Die Super Bowl wird damit zur Retourkutsche an den NFL-Chef.

Mehr dazu in sport.ORF.at