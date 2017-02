„Live by Night“: Ben Afflecks Mafia-Methoden

Liebe und Hass, Loyalität und Verrat, Leben und Tod: Joes Alltag ist geprägt vom Pendeln zwischen Polen, die unvereinbar scheinen. Joe ist ein Gangster in den 20er Jahren der USA und die Hauptfigur in Ben Afflecks neuem Mafia-Drama „Live by Night“.

Affleck versucht sich erneut in der Doppelrolle als Regisseur und Hauptdarsteller, wofür er jedoch ordentlich Kritik einstecken muss. Nun gibt sich der „Batman“-Star kleinlaut, obwohl er im Umgang mit Widersachern durchaus etwas von der Mafia lernen könnte.

Mehr dazu in Die ungeliebte Doppelrolle