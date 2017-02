Gabriel reicht den USA „ausgestreckte Hand“

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat die USA bei seinem Besuch in Washington ausdrücklich an grundlegende Werte ihrer Staatsgründung wie Freiheit und Gleichheit erinnert. Bei einem Besuch in der Bibliothek des Kongresses las Gabriel heute demonstrativ aus einer deutschen Übersetzung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vor.

Gleichzeitig bot er der Regierung von Präsident Donald Trump eine „ausgestreckte Hand“ an. Der Besuch in der berühmten Bibliothek des US-Kongresses war ein Wunsch Gabriels gewesen. Sie beherbergt rund 31 Millionen Bücher in 470 verschiedenen Sprachen und zahlreiche Dokumente. Darunter ist auch eine alte deutsche Übersetzung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten.

Gabriel ist das erste deutsche Regierungsmitglied, das seit der Amtsübernahme der Trump-Regierung in die USA reiste. Zuletzt hatte es mehrfach Spannungen zwischen Berlin und Washington gegeben. Trump und andere Vertreter seiner Regierung kritisierten Deutschland scharf, vor allem wegen der Flüchtlingspolitik und des starken Überschusses im Außenhandel.