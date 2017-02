Neue US-Sanktionen gegen Iran möglich

Nach dem jüngsten Raketentest des Iran lässt US-Präsident Donald Trump offen, wie sein Land darauf reagieren wird. Es sei „nichts ausgeschlossen“, sagte der Republikaner heute auf die Frage, ob er auch militärische Optionen erwäge. Die iranische Regierung wies die Drohungen aus Washington empört zurück.

Insidern zufolge bereiten die USA nun neue Sanktionen gegen den Iran vor. Schon morgen könnten über 20 iranische Institutionen oder Personen mit Strafmaßnahmen belegt werden, hieß es.

Die neuen Sanktionen seien schon länger in Vorbereitung gewesen, sagten die Insider. Der Raketentest habe Trump schließlich mit dazu veranlasst, die Strafmaßnahmen einzuleiten. Von der US-Regierung gab es zunächst keine Stellungnahme. Der Iran hatte am Wochenende eine Mittelstreckenrakete getestet. Es war die erste derartige Erprobung seit dem Amtsantritt Trumps am 20. Jänner.