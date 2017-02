Rugby: Six Nations und eine Fülle an Pokalen

Bereits zum 123. Mal geht ab morgen wieder die inoffizielle Europameisterschaft im Rugby über die Bühne. Im ältesten internationalen Turnier des Rugby-Sports, das 1883 das erste Mal und seit 2000 als Six Nations Championship ausgetragen wird, geht es aber nicht nur um den Gesamtsieg. Denn auch in den einzelnen Duellen untereinander wird eine Fülle an Trophäen ausgespielt. Darunter auch eine, die niemand haben will.

