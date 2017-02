Kurz betont bei Georgien-Besuch Rolle der OSZE

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) ist heute im Rahmen seines Georgien-Besuchs als Vorsitzender der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zunächst mit seinem Amtskollegen Micheil Dschanelidse zusammengetroffen. Die OSZE bleibe ein „ständiger und nachhaltiger Partner Georgiens“, hob Dschanelidse im Anschluss bei einer Pressekonferenz hervor.

Engere wirtschaftliche Zusammenarbeit

Der georgische Außenminister wertete Kurz’ Besuch auch als „Hervorhebung der engen partnerschaftlichen Verhältnisse“ und ging auf die bilateralen Beziehungen ein, die heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum feiern. Dschanelidse strich auch die Bedeutung österreichischer Erfahrungswerte etwa im Tourismusbereich hervor.

Auch Kurz ging auf die „guten bilateralen Beziehungen“ ein und rief wie zuvor bereits sein Amtskollege die Eröffnung der österreichischen Botschaft in Tiflis im Vorjahr in Erinnerung. Gerade in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gebe es „noch sehr viel Potenzial“, sagte der Außenminister, der seinem Amtskollegen auch zur Entscheidung des Europäischen Parlaments zur Visaliberalisierung gratulierte.

Kurz: „Georgien auf gutem Weg“

Georgien sei „auf einem sehr guten Weg“, und „wir sind froh über eine immer stärkere Kooperation zwischen Georgien und der Europäischen Union“. Es solle jedoch aus seiner Sicht kein „Entweder-Oder“ sein, sondern es müsse beides möglich sein - eine immer stärkere Kooperation mit der EU und ein solider, vor allem auch wirtschaftlicher Kontakt zu Russland, sagte der österreichische Außenminister.

Der österreichische OSZE-Vorsitz wolle in Georgien auch einen Beitrag dazu leisten, dass man im Dialog bleibe, jegliche Form der Eskalation vermieden werde und die Lebensbedingungen der Menschen verbessert würden, sagte Kurz im Hinblick auf die abtrünnigen Gebiete Südossetien und Abchasien.