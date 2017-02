Kinder- und Jugendbuchpreisträger stehen fest

Die Gewinner der diesjährigen Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise stehen fest: Die mit jeweils 6.000 Euro dotierten Auszeichnungen gehen an „Guten Morgen, kleine Straßenbahn!“ von Julie Völk, „Eine Träne. Ein Lächeln. Meine Kindheit in Damaskus“ von Luna Al-Mousli, „die Nacht, der Falter und ich“ von Elisabeth Steinkellner und Michaela Weiss sowie „Dazwischen: Ich“ von Julya Rabinowich.

Für die vom Bundeskanzleramt vergebenen Preise wählte eine fünfköpfige Jury aus 63 Einreichungen von 26 Verlagen aus, hieß es in einer Aussendung. Zehn weitere Bücher wurden als „nachdrückliche Leseempfehlung“ in die Kollektion des Preises aufgenommen.

Die Auszeichnungen werden am 17. Mai in Eisenstadt überreicht. Mit dem Preis wolle man „Kinder und Jugendliche nachhaltig für Bücher und die Literatur“ begeistern, wird Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) zitiert. „Je früher sie in den literarischen Bann gezogen werden, desto länger hält ihre Begeisterung an.“