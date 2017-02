Italien und Libyen schlossen Abkommen gegen Schlepperei

Italien und Libyen haben gestern Abend ein Abkommen zur Bekämpfung der illegalen Immigration und des Menschenhandels abgeschlossen. Die libysche Küstenwache und der Grenzschutz sollen im Kampf gegen illegale Einwanderung unterstützt werden, sagte der italienische Premier Paolo Gentiloni nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten der libyschen Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch.

Das Abkommen aus acht Punkten sieht auch vor, dass die libysche Grenze im Süden, über die viele Migranten aus Afrika auf dem Weg in Richtung Europa kommen, besser geschützt werden soll. Italienische Sicherheitskräfte sollen die libysche Küstenwache und die Grenzpolizei ausbilden. Rom soll dazu Finanzierungen für Programme zur Förderung des Wirtschaftswachstums entwickeln.

„Wichtiges Abkommen“

„Das ist ein wichtiges Abkommen in den Beziehungen zwischen Italien und Libyen. Es bezeugt die Bereitschaft Italiens, sich stark für eine Stabilisierung der Lage in Libyen zu engagieren“, so Gentiloni.

Italien will mit Herkunfts- und Transitländern in Afrika Migrationspartnerschaften eingehen, um die Flüchtlingsströme zu reduzieren. Für Vereinbarungen mit Libyen, Tunesien und Niger hat Italien diese Woche einen „Fonds für Afrika“ eingerichtet, der mit 200 Millionen Euro dotiert ist. Hinzu kommen noch 430 Mio. Euro, die Italien bereits als Kooperationsgelder für 2017 zur Verfügung gestellt hat.

Dafür sollen mehr illegale Einwanderer zurückgeführt werden. Weitere Abkommen könnten demnächst auch mit Nigeria, Senegal und Ägypten abgeschlossen werden. Italien werde darüber wachen, dass die Gelder auf transparente Weise genutzt werden.

EU will Rückführungen verstärken

Die EU will die Rückführung von illegalen Einwanderern verstärken. Dabei sollen Menschenrechte und das internationale Prinzip der Nichtzurückweisung von Schutzbedürftigen voll geachtet werden. Die EU hat bisher 17 Rückführungsabkommen abgeschlossen.