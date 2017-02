Messerattacke nach Streit in Vorarlberger Wettlokal

In Feldkirch in Vorarlberg ist es vor einem Wettlokal zu einer Messerattacke gekommen. Dabei wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Das Opfer hatte sich noch in eine nahe gelegene Polizeistation gerettet, der mutmaßliche Täter wurde am nächsten Tag festgenommen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at