EU-Austritt Großbritanniens könnte 2019 fix sein

Großbritannien könnte im März 2019 endgültig aus der EU ausscheiden. In EU-Ratskreisen in Brüssel hieß es heute, wenn die britische Premierministerin Theresa May den Austrittsbrief am 9. März des Jahres abschicke, gebe es zwei Jahre Zeit für die Verhandlungen.

Allerdings könnte im gegenseitigen Einvernehmen - also Briten und die EU-27 - eine Verlängerung der Austrittsverhandlungen beschlossen werden. Bei Einhalten der Zeitgrenze wären aber die Briten ab 9. März 2019 nicht mehr EU-Mitglied.

Das Austrittsschreiben selbst dürfte May sowohl an EU-Ratspräsident Donald Tusk als auch an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schicken. Für die EU ändere sich bisher nichts, hieß es aus Ratskreisen. Offiziell laute weiterhin die Linie, Verhandlungen gebe es erst, wenn London das Austrittsschreiben versandt habe.