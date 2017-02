Suche nach vermisstem Skifahrer in Lech

In Lech in Vorarlberg wird seit gestern Nachmittag nach einem 64-jährigen deutschen Skifahrer gesucht. In der Nacht musste die Suche wegen erhöhter Lawinengefahr abgebrochen werden, heute wurde sie wieder aufgenommen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at