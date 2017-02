Ski-WM: Die heißesten Eisen für die Abfahrt

Auf spektakulären Pisten und vor großartiger Naturkulisse werden in den nächsten zwei Wochen die WM-Bewerbe in St. Moritz stattfinden. Die Abfahrten bilden bei den Titelkämpfen traditionell die Höhepunkte. Für die ÖSV-Asse wird es schwierig, Gold zu holen. Bei den Herren gibt es einen großen Favoritenkreis, dem auch Hannes Reichelt und Max Franz angehören. Bei den Damen führt wohl kein Weg an den zwei Saisondominatorinnen vorbei.

