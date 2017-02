Richter im 21er-Haus: Vom Punk zum Leinwand-Banksy

Zwei Bullaugen. Beide Male blickt einer von drinnen nach draußen. Einmal ein Punk, einmal ein Maler. Beide spüren, dass eine Ära zu Ende geht. Daniel Richter, Professor an der Kunstakademie in Wien, ehemaliger Punk, ist Vertreter einer Malerei, die gleichzeitig Fragen aufwirft und verstanden werden will. Seine farbenfrohen Gemälde holen die Kunst ins Leben, das Leben in die Kunst, den Pop in den Punk und die Straße in die Galerie. Das 21er Haus bietet ihm eine Ausstellung, die ordentlich „reinknallt“.

