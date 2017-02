104-Jährige aus Wohnung in Niederösterreich befreit

Eine verletzte 104-Jährige ist in der Nacht auf heute von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung in Maria Enzersdorf in Niederösterreich befreit worden. Nachbarn hatten Hilferufe aus der Wohnung gehört und die Einsatzkräfte verständigt.

