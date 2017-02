Snowboard: Dujmovits schrammt an Bansko-Sieg vorbei

Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits hat heute hauchdünn ihren ersten Weltcup-Saisonsieg verpasst. Die Burgenländerin erreichte in Bansko das Parallel-RTL-Finale und musste sich in diesem der Schweizerin Patrizia Kummer nach Führung bis knapp vor dem Ziel noch um eine Hundertstelsekunde geschlagen geben. Bei den Herren wurde Benjamin Karl Dritter, der Sieg ging an einen bulgarischen Lokalmatador.

