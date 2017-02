Schweden übergibt Brüssel Beweismaterial zu Anschlägen

Möglicherweise wichtiges Beweismaterial im Zusammenhang mit den Brüsseler Anschlägen vom vergangenen Jahr sollen nach dem Willen eines schwedischen Gerichts den belgischen Ermittlern zur Verfügung gestellt werden. Die vier Handys und zwei Computer, die am Mittwoch bei einer Razzia in einer Wohnung in Malmö beschlagnahmt wurden, seien „wichtig“ für die Brüsseler Ermittlungen, sagte Staatsanwalt Hans Ihrman heute der Nachrichtenagentur AFP. Weiter äußerte er sich nicht dazu.

Einer der Verdächtigen, Osama Krayem, wuchs als Sohn syrischer Einwanderer in Malmö auf. Er wurde am 8. April unter dem Verdacht festgenommen, die Sporttaschen gekauft zu haben, die im März bei den Anschlägen auf den Brüsseler Flughafen und eine U-Bahn-Station in der belgischen Hauptstadt verwendet wurden. Bilder von Überwachungskameras zeigten ihn mit dem Metro-Attentäter Kahlid El Bakraoui, kurz bevor dieser sich in die Luft sprengte.

Verdächtiger womöglich Bindeglied zwischen Terrorzellen

Ermittler sehen in dem in Belgien inhaftierten Krayem ein Bindeglied zwischen den Dschihadistenzellen, die hinter den blutigen Anschläge in Brüssel und zuvor in Paris stehen. Er wird in beiden Ermittlungen als Verdächtiger geführt. Ob eine Verbindung zwischen den beschlagnahmten Handys und Computern und Krayem besteht, war aber zunächst unklar.

Bei den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 wurden 130 Menschen getötet, bei den Anschlägen am 22. März 2016 in Brüssel töteten die Attentäter 32 Menschen.