45-facher Kindesmissbrauch: 70-jähriger Brite verurteilt

In Großbritannien ist am Mittwoch ein 70-Jähriger wegen 45-fachen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Der Mann wurde 2016 in Spanien festgenommen und nach Großbritannien ausgeliefert, teilte Europol heute in einer Aussendung mit.

Der ehemalige Lehrer soll sich in den 1980er Jahren an zwei britischen Schülern und im Zeitraum von 2009 bis 2012 an neun Kindern in Thailand vergangen haben. Er gestand insgesamt 45 sexuelle Übergriffe auf die minderjährigen Opfer. Außerdem war er schon 1992 verdächtigt worden, im Besitz von Kinderpornografie zu sein.