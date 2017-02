Kern: „Brexit“ für EU-Vorsitz kein Mehraufwand

Beim EU-Sondergipfel der 28 EU-Regierungschefs hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) auch das Gespräch mit der britischen Premierministerin Theresa May zum Thema „Brexit“ gesucht.

Anschließend an das Treffen zeigte sich Kern skeptisch, dass die „Brexit“-Gespräche tatsächlich unter österreichischem EU-Vorsitz in der zweiten Hälfte 2018 abgeschlossen werden können.

May: Keine Nachteile für Österreicher

Ein Punkt, der den Briten möglicherweise Kopfzerbrechen bereite, seien die langfristigen Finanzverpflichtungen in Höhe von 60 Mrd. Euro gegenüber der EU. May habe zugesichert, dass für die in Großbritannien lebenden Österreicher keine Nachteile durch den „Brexit“ entstehen sollen, was etwa Pensionsansprüche, Aufenthaltstitel oder die Beschäftigung betrifft. Kern betonte, dass durch den Wegfall Großbritanniens als EU-Zahler „keine Mehrbelastung der Nettozahler“ wie Österreich im nächsten EU-Finanzrahmen entstehen dürfe.

Aufgabe der österreichischen EU-Präsidentschaft sei es, dafür zu sorgen, „dass die großen Linien gewahrt werden. Wir werden gut beraten sein, uns nicht in Detailverhandlungen einzumischen“, sagte Kern. Daher würden durch den „Brexit“ für Österreich auch nicht riesige Personalkapazitäten für den EU-Vorsitz Österreichs entstehen.