Eisläufer am Ossiacher See zeigte sich selbst an

Mit einer Selbstanzeige will jetzt ein Anrainer das Eislaufverbot am Ossiacher See in Kärnten zu Fall bringen. Der Jurist hält die Verordnung für rechtswidrig. Er will bis zum Obersten Gerichtshof gehen.

