Spar ruft Humus- und Falafelprodukte zurück

Die Supermarktkette Spar nimmt alle Humus-und Falafelprodukte der Marken „Neni am Tisch“, „Spar Veggie by Neni“ und „Spar enjoy by Neni“ aus den Regalen. Bei einer Kontrolle sei eine mögliche Verunreinigung durch Fremdkörper festgestellt worden, so das Unternehmen.

