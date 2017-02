Schweden: Vizeregierungschefin „kopiert“ Trump

Die stellvertretende Regierungschefin in Schweden, Isabella Lovin, sorgt mit einem Facebook-Post für Aufsehen und Unterhaltung im Netz, das von vielen Userinnen und Usern als Verspottung von US-Präsident Donald Trump verstanden wird. Lovin ist an einem Tisch sitzend zu sehen, wie sie Papiere unterschreibt - ganz in Trump’scher Manier der letzten Tagen. Umgeben ist sie dabei allerdings von lauter Frauen.

Zuletzt hatte eines der Fotos, bei denen Trump im Oval Office ein Dekret unterzeichnet, für zahlreiche Kommentare gesorgt, da als Kulisse im Hintergrund nur Männer, die Trump andächtig zusehen, abgebildet waren. Trump wird dafür kritisiert, dass kaum Frauen und fast nur Weiße in seiner Regierung vertreten sind.

Binnen weniger Stunden wurde das Post tausendfach geteilt und gelikt. „Wunderbares Foto! Hoffe, Sie haben es dem Mann auf der anderen Seite des Ozeans geschickt“, lautete ein Kommentar, ein anderer - in Anspielung auf Trumps Wahlslogan („Make America Great Again“): „Make the Planet Great Again!“

Neues Klimaschutzgesetz als Kontrapunkt zu Trump

Lovin unterzeichnete ein neues Klimaschutzgesetz, das neue, ambitionierte, Ziele für die Reduktion von Treibhausgasen setzt und auch für künftige Regierungen verbindlich ist. Gleichzeitig appellierte Lovin an die anderen europäischen Staaten, im Kampf gegen den Klimawandel eine Führungsrolle einzunehmen, „da die USA nicht mehr vorangehen werden“, so Lovin unter Verweis auf Trumps Skepsis gegenüber dem Klimawandel und seinen Plänen, Kohle- und Erdölförderung zu verstärken.