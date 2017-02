Teheran kündigt harte Reaktion an

Außenpolitisch hat US-Präsident Donald Trump am Freitag die nächste große Baustelle aufgemacht: In Reaktion auf einen iranischen Raketentest verhängte er neue Sanktionen über Teheran und kündigte weitere an. Der Iran reagierte umgehend, hart und sarkastisch: Die Außenpolitik der neuen US-Regierung sei „dilettantisch“, als reziproke Maßnahme wurden Strafmaßnahmen für mehrere US-Firmen angekündigt.

