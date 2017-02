Weniger als 60.000 US-Visa annulliert

Weniger als 60.000 Visa wurden in Umsetzung des 90-tätigen Einwanderungsstopps, den US-Präsident Donald Trump vor einer Woche verhängte, vorläufig annulliert, so der Außenministeriumssprecher William Cocks.

Cocks korrigierte damit frühere Medienberichte, wonach bereits mehr als 100.000 Visa annulliert worden seien. Diese Zahl habe ein Regierungsanwalt bei einer Anhörung in einem Bundesgericht in Virginia genannt, berichteten mehrere US-Medien heute.

Trump hatte vergangenen Freitag per Dekret bestimmt, dass Bürger aus dem Irak, dem Iran, dem Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien für 90 Tage nicht mehr in die USA einreisen dürfen.

Die Regierung in Washington begründet den Schritt mit dem Schutz vor Anschlägen. In mehreren Bundesstaaten laufen vor Bundesgerichten derzeit Verfahren gegen den Erlass. Einige Gerichte haben bereits die Umsetzung eingeschränkt, jüngst eine Richterin in Detroit.