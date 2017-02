28 Parteien bei Wahlen in Niederlanden zugelassen

Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden im kommenden Monat wollen 28 Parteien antreten. Ursprünglich hatten sich sogar 81 Parteien für die Abstimmung registrieren lassen, wie die Wahlkommission gestern mitteilte. Die Mehrheit habe jedoch nicht die Bedingungen für eine Teilnahme erfüllt und sei daher nicht zugelassen worden. Die Parlamentswahl findet am 15. März statt.

Laut der Nachrichtenagentur ANP warben seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie so viele Parteien um die Gunst der Wähler. Rund 12,6 Millionen Wahlberechtigte machen in einem Monat den Anfang in einem wichtigen Wahljahr für Europa: Nach der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühjahr steht im September die Bundestagswahl in Deutschland an.

Derzeit führt die PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders in Umfragen, gefolgt von den Liberalen (VDD) von Ministerpräsident Mark Rutte. Für eine Regierungsmehrheit in dem 150 Sitze fassenden Parlament werden 76 Mandate benötigt. Viele Parteien haben eine Koalition mit Wilders ausgeschlossen.