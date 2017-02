Wintertourismus steuert auf Rekordergebnis zu

Nach dem besten Nächtigungsergebnis der Geschichte Niederösterreichs im Dezember, steuert der Tourismus heuer auf ein Rekordergebnis zu. Es gibt überall optimale Bedingungen und Spontanurlaube werden immer beliebter.

Oberösterreich zieht Skifahrer an

Ähnlich ist auch die Situation in Oberösterreich: In der Pyhrn-Priel-Region, im Salzkammergut und im Böhmerwald bleiben nur wenige Betten frei.

Kärntner Hotels für Semesterferien gut gebucht

Nach einem eher schlechten Dezember und einem mäßig guten Jänner liegen die Hoffnungen der Kärntner Wintertouristiker auf den Monaten Februar und März. Für die Semesterferien sind die Hotels gut gebucht. Es gibt aber in allen Kategorien noch freie Betten.

Februar als Hochsaison für steirischen Tourismus

Am 20. Februar starten die steirischen Schüler in die Semesterferien - aber schon jetzt herrscht Hochbetrieb für den Tourismus. Im Februar des Vorjahres wurden in der Steiermark 1,3 Millionen Übernachtungen gezählt.

