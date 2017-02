Weltkrebstag: WHO gibt neue Richtlinien heraus

Jedes Jahr sterben weltweit 8,8 Millionen Menschen an Krebs. Um die Überlebenschancen zu verbessern, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum heutigen Weltkrebstag neue Richtlinien herausgegeben. Sie empfiehlt drei Dinge: Behörden sollen über die Symptome verschiedener Krebsarten besser informieren. Ärzte und Krankenpflegekräfte sollen besser geschult werden, um akkurate Diagnosen sicherzustellen. Patienten sollen in aller Welt zügig die richtige Therapie bekommen, ohne sich in den finanziellen Ruin zu stürzen.

Neue Medikamente und Immuntherapien

Jährlich erkranken alleine in Wien rund 7.000 Menschen an Krebs. Sie haben allerdings bessere Chancen, wieder gesund zu werden. Das liegt vor allem an zielgerichteten Krebsmedikamenten und neuen Immuntherapien.

Jeder 20. Tiroler erkrankt an Krebs

37.300 Tirolerinnen und Tiroler leiden an Krebs. Zwei Drittel überleben mittlerweile die gefährliche Krankheit. Das zeigt der aktuelle Tumorbericht der tirol kliniken, der anlässlich des Weltkrebstags am Samstag veröffentlicht wurde.

In der Steiermark macht man neben einem Gratisimpfprogramm u. a. auf ein Gesetz zur Unterstützung Betroffener aufmerksam.

