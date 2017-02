Forschung macht schnelle Fortschritte

Noch nie zuvor hat es derart schnelle Fortschritte in der Medizin bezüglich der bösartigen Erkrankungen gegeben wie aktuell in der Krebsforschung. Vor allem die zielgerichteten Krebsmedikamente und die neuen Immuntherapien revolutionieren die Chancen der Patienten. Doch rosig ist die Situation deshalb noch lange nicht, so die Weltgesundheitsorganisation anlässlich des Weltkrebstages: Die innovativen Therapeutika müssen erhältlich sein, Spezialisten werden benötigt und die Patienten brauchen mehr Informationen sowie bessere Rückkehrmöglichkeiten ins Arbeitsleben.

