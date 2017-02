Bundesliga: Austria geht motiviert ins Frühjahr

In einer Woche startet die heimische Bundesliga in die Frühjahrssaison. Die Clubs hatten rund zwei Monate Zeit, ihre Batterien aufzuladen, personell nachzuschärfen und Schwachstellen im Team zu beheben. Bei der Austria war das eindeutig die Abwehr. Trainer Thorsten Fink hat deshalb in der Vorbereitung sein Augenmerk auf die Defensive gelegt. Allerdings gab es im Kader kaum Veränderungen. Dennoch ist die Mannschaft motiviert und hat zumindest Platz zwei im Visier. Wichtig wird der Saisonstart, stehen doch gleich drei Schlagerspiele auf dem Programm.

