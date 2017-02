Anti-IS-Koalition beginnt weitere Offensive auf al-Rakka

Eine von den USA unterstützte Anti-IS-Allianz hat nach eigenen Angaben die nächste Phase ihrer Offensive gegen die inoffizielle Hauptstadt der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien begonnen. Ziel sei es, al-Rakka komplett einzuschließen sowie die Verbindungsstraße zwischen al-Rakka und der ostsyrischen Stadt Deir al-Sor abzuschneiden, teilten die Syrischen Demokratischen Streitkräfte (SDF) heute mit. Der Vorstoß werde von der US-geführten internationalen Koalition gegen den IS aus der Luft sowie durch Spezialkräfte unterstützt.

Die Provinz Deir al-Sor wird in weiten Teilen vom IS kontrolliert. Die gleichnamige Stadt liegt nahe der irakischen Grenze und ist besonders heftig umkämpft, weil sie al-Rakka und irakische Gebiete verbindet, die ebenfalls vom IS beherrscht werden. Mit der Kontrolle über die Straße würde die Allianz die Verbindung zwischen beiden Hochburgen der Islamisten unterbrechen.

Die Offensive lokaler Milizen gegen den IS hatte im November begonnen. Die USA haben zur Unterstützung der SDF, zu der auch die Kurdenmiliz YPG gehört, mehrere hundert Elitesoldaten abgestellt. Sie sollen die Milizionäre ausbilden und beraten. Auch Frankreich unterstützt die Rebellen in dem Gebiet mit Militärberatern. Im Jänner lieferten die USA zudem erstmals gepanzerte Fahrzeuge an die SDF für deren Vormarsch auf al-Rakka.