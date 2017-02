NFL: Die Architekten von Atlantas Bruderschaft

Erst zum zweiten Mal in ihrer Geschichte haben die Atlanta Falcons in der 51. Ausgabe der Super Bowl am Sonntag die Chance auf einen Titel in der National Football League (NFL). Die Hoffnung, dass es im zweiten Anlauf mit der ersten Meisterschaft klappt, ruhen auf Headcoach Dan Quinn und seinem Assistenten Kyle Shanahan. Denn bei den Falcons steht unter Quinn der Zusammenhalt an oberster Stelle. Atlantas Bruderschaft soll nun auch die New England Patriots zu Fall bringen.

Mehr dazu in sport.ORF.at