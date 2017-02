Glawischnig kritisiert Regierungsprogramm

Grünen-Chefin Eva Glawischnig hat in der Ö1-Sendung „Journal zu Gast“ einmal mehr das Regierungsprogramm der Koalition kritisiert. Sie vermisst etwa soziale und Umweltthemen. Fragen wie das Kopftuchverbot hält sie für symbolische Politik, wenngleich sie selbst die Vollverschleierung als „Stoffgefängnis“ ablehnt. In der Frage Kreuz im Klassenzimmer hält sie die jetzige Regel für sinnvoll, dass die Kinder das selbst bestimmen können.

Auch die Vorschläge von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) zur Verschärfung des Demonstrationsrechts lehnt Glawischnig ab. „Seine Vorschläge sind ein tiefer Eingriff in ein Grundrecht, nämlich die Versammlungsfreiheit“, so Glawischnig in „Journal zu Gast“. Sie seien „verfassungsrechtlich höchst bedenklich“.

Die Grünen-Chefin hält auch nichts von einer Haftung für Versammlungsleiter. Würde das Prinzip etwa auf den Innenminister angewandt, könne er für alles, was im Rahmen von Polizeitätigkeiten passiere, haftbar gemacht werden.

Mit dem vorliegenden Programm hat Grünen-Chefin Glawischnig wenig Freude,

Kritik an Sobotka von vielen Seiten

Neben harten Worten von Grünen und SPÖ formiert sich auch eine breite Allianz von NGOs gegen Sobotkas Pläne. Amnesty International kritisierte „schwerst menschenrechtswidrige, verfassungsrechtlich undenkbare Vorschläge“ Sobotkas. Zustimmung kommt von ÖVP, FPÖ, Team Stronach (TS) und Handelsverband. Sobotka selbst verteidigte seine Pläne - und relativierte sie gleichzeitig.

